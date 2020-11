KBS Song Festival 2020 findet ohne Publikum statt

ⓒ KBS

Am 12. November gab KBS die ersten Details zum jährlichen Musikfestival bekannt. Das diesjährige KBS Song Festival 2020 wird am 18. Dezember (Ortszeit) stattfinden. Aufgrund der Covid-19 Pandemie wird das Festival in diesem Jahr ohne Publikum stattfinden. Das Festivalprogramm und der Veranstaltungsort müssen noch bekannt gegeben werden. Das letzte KBS Song Festival im Jahr 2019 fand im Messekomplex Kintex in Goyang statt, wo viele K-Pop-Prominente wie BTS, SEVENTEEN, NU'EST, Red Velvet, GOT7, ITZY und viele andere auftraten.

Das KBS Song Festival ist eine der größten Musikshows in Korea, die am Ende eines jeden Jahres von KBS ausgestrahlt wird. Es wurde erstmals 1965 als Preisverleihung ausgestrahlt, aber der Sender gab 2006 die Preisverleihung auf, sodass es seitdem als Musikfestival fortgesetzt wurde.