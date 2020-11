Profigolferin Kim Sei-young gewinnt Pelican Women's Championship

ⓒ YONHAP News

Profigolferin Kim Sei-young hat die Pelican Women's Championship im US-Staat Florida gewonnen und damit ihren zweiten Saisonsieg auf der US-Profigolftour LPGA eingefahren.





Die Südkoreanerin siegte mit insgesamt 14 unter Par, mit drei Schlägen Vorsprung vor der US-Amerikanerin Ally McDonald. Die finale Runde am heutigen Montag (koreanischer Zeit) hatte sie mit einem Even Par abgeschlossen.





Für den Titel bekam die Weltranglistenzweite ein Preisgeld in Höhe von 225.000 Dollar. Mit insgesamt einer Million 133.219 US-Dollar rückte sie vor Landsmännin Park In-bee an die Spitze der Preisgeldliste der aktuellen Saison vor. In der Kategorie Spielerin des Jahres konnte sie 30 Punkte hinzufügen und mit insgesamt 106 Punkten Park In-bee vom Spitzenplatz verdrängen. Park hatte an dem Turnier nicht teilgenommen. Kim Sei-young führt derzeit die Tabelle in allen Bereichen, einschließlich der durchschnittlichen Schlagzahl, an.





Die 27-Jährige debütierte 2015 auf der LPGA-Tour. Mit bisher insgesamt 12 Turniersiegen liegt sie auf Platz drei der südkoreanischen Spielerinnen mit den meisten LPGA-Siegen. Die Golf-Legende Park Seri ist mit 25 Siegen Rekordhalterin.





In der laufenden Saison haben südkoreanische Profigolferinnen fünf Turniere gewonnen. Gemeinsam mit den USA liegt Südkorea bei der Zahl der Turniersiege in der Länderwertung auf Platz eins. Bis zum letzten Jahr hatten südkoreanische Spielerinnen das fünfte Jahr in Folge die meisten Titel auf der LPGA-Tour feiern können.