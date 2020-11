Fußball-Nationalmannschaft kehrt mit Charterflugzeug aus Österreich zurück

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft wird aus Österreich, wo sie zwei Länderspiele bestritten hatte, mit einem Charterflugzeug nach Südkorea zurückgebracht. Der koreanische Fußballverband beschloss gestern, wegen den positiv auf das Coronavirus getesteten Spielern für den Rückflug eine Chartermaschine einzusetzen.





Das Flugzeug soll morgen vom internationalen Flughafen in Incheon starten und den Tag darauf die Mannschaft abholen. Am frühen Donnerstagmorgen werde das Flugzeug in Incheon ankommen.





An Bord gehen sieben Infizierte, darunter vier Spieler und drei Betreuer sowie acht Personen aus der Mannschaft, die engen Kontakt mit den Infizierten hatten. Die restlichen, negativ getesteten Spieler und der Trainerstab besteigen die Maschine in Schutzbekleidung sowie mit Mundschutzmasken und Handschuhen. Für den Notfall sollen medizinische Kräfte mit Erfahrung bei der Behandlung von Covid 19-Patienten die Mannschaft auf ihrer Heimreise begleiten.





Die Infizierten werden derzeit mit Medikamenten behandelt und von den Mannschaftsärzten betreut. Lokale Ärzte in Österreich hatten nach einer Untersuchung bestätigt, dass deren Zustand bis zur Rückkehr nach Südkorea sicherlich stabil bleiben würde.