Das Seoul International Cartoon and Animation Festival SICAF online

Das Seoul International Cartoon and Animation Festival SICAF ist eines der renommiertesten Animationsfestivals in Asien. Jährlich werden zahlreiche Comics und Animationsfilme aus aller Welt vorgestellt. Wegen Covid-19 fand die Veranstaltung dieses Jahr an fünf Tagen bis Sonntag online statt. Unter dem diesjährigen Thema „Online Spielplatz“ wurden im Rahmen des Hauptprogramms von 2207 Animationsfilmen aus 91 Ländern, die 69 Finalisten auf der Plattform Naver Series On gezeigt. Ein weiterer Höhepunkt war der „Synchronsprecher-Tag“, bei dem Synchronsprecher von beliebten Zeichentrickfilmen von den 1990ern Geschichten über ihre Arbeit erzählten.