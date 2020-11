Peking äußerst sich zu verschlechterten Beziehungen zu Australien

ⓒ YONHAP News

Lange Jahre pflegten China und Australien gute Handelsbeziehungen. Doch seit einiger Zeit hat sich das Verhältnis zwischen beiden Seiten deutlich verschlechtert. Nun hat Peking eine offizielle Erklärung über den Grund der verschlechterten Beziehungen abgegeben. Der Sprecher des chinesischen Außenministers Zhao Lijian sagte laut Bloomberg in einer Pressemitteilung gestern am Dienstag, in Australien gebe es viele Menschen, die von ideologischen Vorurteilen beherrscht sind und an der Denkweise des Kalten Krieges festhalten, dass Chinas Entwicklung eine Bedrohung darstelle.





Zhao sagte weiter, Australien habe einige falsche Maßnahmen zu China getroffen. Dies sei der wesentliche Grund für die Verschlechterung der Beziehung zwischen China und Australien. Die Fehler Australiens wurden dann im Einzelnen aufgezählt. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, Australien habe in Fragen, die Interessen Chinas betreffend, darunter den Umgang mit Hongkong und Taiwan, Fehler gemacht und die Grundordnung der internationalen Beziehungen verletzt. Offenbar wurde mit der Äußerung darauf angespielt, dass Australien die Abschaffung des Umerziehungslagers für Uiguren in Xinjiang sowie die Annullierung des nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong forderte.





Als problematisch wurde auch genannt, dass sich Australien den US-Sanktionen gegen den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei anschloss und chinesische Reporter durchsuchen ließ. In Bezug auf die im April gestellte Forderung nach einer internationalen Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus bemerkte Peking, dass Australien eine politische Intrige einfädele und die internationale Zusammenarbeit behindere.





Zhao sagte, ein solches Verhalten Australiens schade dem Vertrauen zwischen beiden Ländern auf ernsthafte Weise und stehe einer produktiven Stimmung im Weg. China wünsche keinen Konflikt und China sei auch nicht verantwortlich für diese Situation. Man hoffe, dass Australien die Volksrepublik objektiv betrachte und die Beziehungen beider Länder auf der Grundlage des Prinzips des gegenseitigen Respekts behandle. Wie verlautete, will der australische Finanzminister Josh Frydenberg demnächst eine Rede halten und sich über die Bereitschaft seiner Regierung zur Kooperation mit Peking äußern.