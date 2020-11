Namyangju Joanmyeon

ⓒ Getty Images Bank

Wir besuchen heute die Gemeinde Joanmyeon im Landkreis Namyangju in der Provinz Gyeonggido – von Seoul aus sehr gut erreichbar und daher für einen Tagesausflug bestens geeignet. Die Gemeinde Joan-myeon wurde 2010 als siebter koreanischer Ort in den weltweiten Verband der Slow Cities aufgenommen, ein Prädikat für Ortschaften, die sich in besonderem Maße der Pflege einer nachhaltige Lebensweise und traditioneller Kultur verschrieben haben. Joan-myeon, in einem Trinkwasserschutzgebiet gelegen, verbindet die schöne Landschaft um den Fluss Bukhangang mit ökologischem Anbau von Obst und Gemüse und der Pflege von traditionellem Brauchtum.