BTS gewinnen zwei AMA Awards

Die K-Pop-Boyband BTS wurde bei den diesjährign American Music Awards (AMA) mit zwei Preisen ausgezeichnet.





Die Gruppe gewann in der Kategorie „Favourite Duo or Group – Pop/Rock“ das zweite Jahr in Folge sowie in der Kategorie „Favorite Social Artist“ das dritte Jahr in Folge. In der ersten Kategorie setzten sie sich unter anderem gegen Künstler wie die Jonas Brothers und Maroon 5 durch.





Die Preisverleihung fand im Microsoft Theater in Los Angeles am 22. November (Ortszeit) statt, wo die Gruppe auch zum ersten Mal ihren neuen Song „Life Goes On“ im Fernsehen aufführte.