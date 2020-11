Stray Kids geben erstes virtuelles Konzert

Die K-Pop-Boyband Stray Kids veranstaltete am 22. November ihr erstes Online-Konzert.





„Unlock: Go Live in Life“ wurde über Beyond Live gestreamt, eine Livestreaming-Plattform der größten landesweiten Portalseite Naver.





Das virtuelle Event verband die Gruppe mit ihren internationalen Fans und folgte ihrer ersten Welttournee „District 9: Unlock“, die im vergangenen November startete, jedoch wegen Covid-19 verschoben werden musste.