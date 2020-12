Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie möchten viele Bürger gerne wissen, wann die Pandemie endlich zu Ende geht und wann sie endlich wieder so wie früher ins Ausland reisen könnten. Nach einer Untersuchung ist bei 4 von 10 koreanischen Bürgern das Verlangen nach Auslandsreisen größer geworden als vor der Pandemie. 3 von 10 Bürgern ist die Lust auf Auslandsreisen eher vergangen. 7 von 10 Bürgern denken, dass innerhalb von einem Jahr keine Fernreise möglich sein werde. Das Untersuchungsinstitut Consumer Insight hat in dieser Woche das Ergebnis einer im vergangenen September durchgeführten Untersuchung über Reise und Covid-19 veröffentlicht. 27% antworteten, dass ihr Verlangen nach Auslandsreisen derzeit ähnlich wie vor der Corona-Zeit sei. Danach folgte mit 23% die Antwort, dass das Fernweh zugenommen habe. Bei 19% hat die Reiselust nachgelassen. 18% spüren ein etwas größeres Verlangen als vor der Corona-Zeit. 14% antworteten, dass ihr Wunsch weniger stark ausgeprägt sei. Damit war das Ergebnis etwas anders als die allgemeine Erwartung, dass mit der Öffnung des Luftweges das bisher unterdrückte Bedürfnis nach Auslandsreisen zu einer Nachfrageexplosion führen würde. Das Verlangen nach Auslandsreisen ist vor allem bei Studierenden und bei Frauen in ihren 20ern gestiegen. Im Kontrast dazu hat das Verlangen bei Hausfrauen, Senioren und im technischen Bereich Beschäftigten nachgelassen. 39,4% der Bürger glauben, dass in einem bis zwei Jahren Auslandsreisen wieder wie früher ermöglicht würden. 37,9% sind der Ansicht, dass es noch zwei Jahre länger bis zu einer Normalisierung dauern werde. 22,7% denken, dass man innerhalb von einem Jahr ins Ausland reisen könnte. Das heißt also, 77,3%, damit 8 von 10 Bürgern, sind der Meinung, dass Auslandsreisen innerhalb von einem Jahr nicht möglich sein werden. Zu diesem Untersuchungsergebnis meinten viele Netzbürger, dass sie sich gegenwärtig schwer einen Reise-Alltag wie früher vorstellen können.





Viele Netzbürger interessieren sich auch dafür, wann es den ersten Schneefall in diesem Winter geben wird. Nach dem Wetteramt gestern wurde in diesem Winter außer in den Berggebieten in der Provinz Gangwon und auf der Insel Baeknyeong im Westmeer noch kein Schnee beobachtet. In den Städten gab es also in diesem Winter noch keinen Schnee. Es wird damit gerechnet, dass in diesem Winter der erste Schnee später als in den letzten Jahren fallen werde. In den letzten Jahren hat es in Seoul und vielen anderen Städten im Binnenland um den 20. November herum erstmals geschneit. In den Städten Gangneung an der Ostküste und Daegu in der Gyeongsang-Region, in denen die Temperaturen höher sind als in den mittleren Gebieten, auf der Insel Jeju sowie den Städten Ulsan und Busan im Süden des Landes, konnte man im Dezember den ersten Schnee beobachten. In Seoul gab es seit dem Jahrtausendwechsel außer dem Jahr 2003 im November den ersten Schnee. Im Jahr 2003 hat es am 8. Dezember erstmals geschneit. Bis zu den 1990er Jahren gab es auch manchmal schon im Oktober den ersten Schnee, aber nach dem Jahrtausendwechsel hat es kein einziges Mal so früh geschneit. Den frühesten ersten Schnee seit dem Beginn der Wetterbeobachtung in Korea gab es am 23. Oktober 1981. Den spätesten ersten Schnee gab es am 31. Dezember 1948. Im vergangenen Winter, der relativ mild war, hat es am 15. November erstmals geschneit. Den bisher spätesten ersten Schnee gab es in der Stadt Daegu am 5. Februar 2020. Das Wetteramt sagt voraus, dass dieses Jahr erstmals seit 17 Jahren in Seoul im Dezember der erste Schnee erwartet wird.





Der südkoreanische Filmschauspieler Song Gang-ho und die Filmschauspielerin Kim Min-hee wurden von der US-amerikanischen Tageszeitung ´The New York Times´ unter die 25 besten Schauspieler des 21sten Jahrhunderts gewählt. In einem am 25. November Ortszeit veröffentlichten Bericht der beiden Cheffilmkritiker bei der New York Times Manohla Dargis und A.O. Scott mit dem Titel ´The 25 Greatest Actors of the 21st Century´ wurden Song und Kim jeweils unter Nummer 6 und 16 genannt. Die US-Zeitung erklärt, dass Song Gang-ho durch seine Rolle im südkoreanischen Spielfilm ´Parasite´, der dieses Jahr den Oscar für den besten Film gewann, bei den meisten US-amerikanischen Zuschauern die Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Zeitung übermittelte dann die Worte des südkoreanischen Regisseurs Bong Jun-ho, der in mehreren Filmen von ihm mit Song zusammengearbeitet hatte. Song sei wie eine Leinwand, die stets wächst. Gleich, wie viele Pinselstriche er macht, gebe es auf dieser Leinwand immer noch freie zu bemalende Stellen. Er wolle stets verfolgen, welche Rolle er noch spielen wird, und für ihn sei Song wie ein unerschöpfliches Diamantenbergwerk. Song habe die Fähigkeit, jedem Moment Leben einzuhauchen. Bei der Vorstellung von Kim Min-hee erwähnte die Zeitung ihre Schauspielkunst im Film ´Einmal fremd, einmal vertraut´ mit dem englischen Originaltitel ´Right Now, Wrong Then´ des Regisseurs Hong Sang-su. Im Mittelpunkt des Films habe ihre ganz kunstvoll nuancierte Schauspielkunst gestanden. Hohe Anerkennung wurde auch ihrer Rolle im Film ´Die Taschendiebin´ des Regisseurs Park Chan-uk aus dem Jahr 2016 gezollt. Viele Netzbürger freuten sich darüber, dass südkoreanische Schauspieler auf der Weltbühne immer größere Anerkennung finden.