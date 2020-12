BTS _ Wie ich in meinem Zimmer wandere

Everyday, es ist so frustrierend, es macht mich verrückt, Feel like it’s still day one





Bitte dreh die Uhr zurück, das ganze Jahr wurde gestohlen, ich bin immer noch im Bett





Mir wird schlecht, It’s killin’ me slowly nah





Anyway, ich will gehen, any way





Es gibt keine Möglichkeit, dieses Zimmer ist alles was ich habe





Dann will ich doch mein Zimmer in meine Welt verwandeln













세상 die Welt

집 Haus, Heim





나의 세상 meine Welt

너의 세상 deine Welt





세상으로 in die Welt

집으로 nach Hause





바꾸다 ändern

방을 바꾸다 das Zimmer ändern

머리를 바꾸다 die Frisur verändern