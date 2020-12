BTOB 4U führt iTunes-Charts auf der ganzen Welt an

ⓒ YONHAP News

Die neue Untereinheit der Boygroup BTOB heißt „BTOB 4U“ und erhält derzeit viel Zuspruch aus der ganzen Welt. Nach der Entlassung der drei ältesten Mitglieder der Gruppe aus dem Militär ist BTOB 4U eine neue Einheit, die aus dem Mitgliedern Eun-kwang, Min-hyuk, Chang-sub und Peniel besteht.

Am 16. November debütierten sie mit ihrem ersten Mini-Album „INSIDE“ und einem Musikvideo zu ihrem Titeltrack „Show Your Love“. Seitdem hat das Album in 13 Regionen, darunter Taiwan, der Dominikanischen Republik, Macau, Malaysia, Vietnam, Saudi-Arabien, Singapur und vielen anderen, den ersten Platz in den iTunes Top-Album-Charts erreicht.

Obwohl das Mitglied Eun-kwang nach seiner Militärdienstentlassung ein Solo-Album veröffentlicht hatte, ist dies die erste Musikveröffentlichung seit seiner Rückkehr vom Militär für Chang-sub und Min-hyuk. Der Titelsong „Show Your Love“ ist ein Song, den das Mitglied Hyun-sik, der im Moment seinen Wehrdienst ableistet, vor seinem Dienstantritt geschrieben hat und der eine Botschaft der Hoffnung vermittelt, sich in schwierigen Zeiten zu lieben.