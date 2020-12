Lee Gi-kwang von Highlight und Lee Min-ho von SHINee beenden Militärdienst

ⓒ Around US Entertainment, YONHAP News

Lee Gi-kwang von Highlight wurde offiziell aus dem Militär entlassen. Am 18. November erklärte seine Agentur Around US Entertainment, dass Lee Gi-kwang, der im April letzten Jahres seinen Militärdienst angetreten hatte, entlassen wurde. Somit ist er das dritte Mitglied von Highlight, das diese Pflicht erfüllt hat. Yoon Doo-joon wurde Anfang April dieses Jahres entlassen und Yang Yo-seob hatte im August seinen letzten Tag als Rekrut.

Auch das Mitglied Min-ho von SHINee wurde vor kurzem aus dem Militär entlassen. Min-ho hatte im April 2019 seinen Militärdienst begonnen. Gemäß dem militärischen Covid-19-Protokoll durfte er am 27. Oktober seinen 20-tägigen endgültigen Urlaub nehmen und wurde dann praktisch zu Hause entlassen. Aber Min-ho beschloss, seinen Resturlaub aufzugeben und bei der Armee zu bleiben, um von den Kameraden und Vorgesetzten vor Ort entlassen zu werden.