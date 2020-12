CNBLUE führt iTunes Charts weltweit mit dem neuen Album „RE-CODE“ an

ⓒ FNC Entertainment

Das neueste Album von CNBLUE steht weltweit ganz oben in den iTunes-Charts. Am 17. November kehrte die Band als Trio mit ihrem achten Mini-Album „RE-CODE“ und dem Titeltrack „Then, Now and Forever“ zurück. Nach seiner Veröffentlichung hat das Album in zehn verschiedenen Regionen, darunter den Philippinen, Malaysia, Indonesien, der Türkei und Mexiko, die iTunes Top-Album-Charts angeführt.

Über ihre lange Pause, zu der auch der Wehrdienst gehörte, sagten die drei Mitglieder Jung Yong-hwa, Kang Min-hyuk und Lee Jung-shin, dass sie in dieser Zeit viel über ihre künftige Karriere als Musiker nachdenken konnten. Außerdem konnten die drei Mitglieder ungefähr zur gleichen Zeit Urlaub nehmen und hatten ein Treffen, um gemeinsam über ihre Zukunftspläne zu sprechen. Damals sollen die drei viel geredet haben. Nach einer langen Diskussionsphase ging CNBLUE darauf ein, die Band nach Abschluss ihres Militärdienstes wieder zusammenzubringen.