Neues Album von BTS auf Platz 1 der Billboard 200

ⓒ YONHAP News

Das neueste Album der K-Pop-Gruppe BTS hat es auf Platz 1 der Billboard 200 geschafft.





„Be“ ist damit das fünfte Album der Boyband, das sich an die Spitze der Album-Charts von Billboard setzen konnte.





Das Album mit dem Leadtrack „Life Goes On“ erschien am 20. November. Die Sänger äußerten die Hoffnung, dass ihr neues Album in diesen schweren Zeiten Trost und Aufmunterung spenden möge.