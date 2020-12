BTS´ Erfolge in den Billboard Hot 100

BTS schreiben Geschichte mit erstem auf Koreanisch gesungenen Song an der Spitze der Billboard Hot 100





Die südkoreanische Boyband BTS hat Geschichte geschrieben, indem erstmals ein auf Koreanisch gesungener Song an der Spitze der Billboard Hot 100-Hitparade steht.

Billboard teilte am Montag mit, dass die aktuelle BTS-Single „Life Goes On“ auf Platz eins stehe. Es sei die erste Spitzenplatzierung eines auf Koreanisch gesungenen Liedes in der 62-jährigen Geschichte von Billboard.