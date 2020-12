Leben fürs Suneung

ⓒ YONHAP News

Mit zweiwöchiger Verspätung fand heute die landesweite Feststellungsprüfung der allgemeinen Hochschulreife in Südkorea (CSAT) statt, meist kurz Suneung genannt. Dieser eher entfernt am amerikanischen SAT orientierte Wissenstest taktet das ganze Land in ein Vorher und Nachher, bei den meisten jungen Leuten sogar ihr ganzes Leben. Denn die erreichte Punktzahl entscheidet darüber, welche hochrangige Universität sie maximal besuchen können, und das bedeutet eine Vorentscheidung für berufliche Karriere, Partnerwahl und Lebensweg. Was ursprünglich einmal als Chance zur Angleichung qualitativ unterschiedlicher Schulabschlüsse gedacht war, führt regelmäßig zu Chancenungleichheit, Depressionen und einer der höchsten Selbstmordraten weltweit.