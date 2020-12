Neues Album von BTS auf Platz 3 der Billboard 200

ⓒ YONHAP News

„Be“ lautet das neueste Album der K-Pop-Superstars von BTS und rangiert auf Platz 3 der Billboard 200.





Das Album stieg gleich nach der Veröffentlichung auf Platz 1 der Charts ein und ist das fünfte Album der Gruppe, das es an die Spitze der Albumcharts von Billboard geschafft hat. Billboard Magazine zufolge fiel das Album in der zweiten Woche auf den 3. Platz.





Das Album mit dem Leadtrack „Life Goes On“ erschien am 20. November. Die Gruppe hofft, mit ihrem neuen Album den Menschen in schwierige Zeiten Hoffnung spenden zu können.