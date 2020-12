Jahresbilanz 2020 Teil 1

ⓒ YONHAP News

Wir haben schon den zweiten Advent und den ersten Sonntag im neuen Monat Dezember, bzw. letzten Monat in diesem Jahr. Daher wollen wir eine Bilanz ziehen und Revue passieren lassen, was sich in diesem Jahr so alles ereignet hat.

Das größte Merkmal, bzw. Stichwort in diesem Jahr war “Untact”, eine Zusammensetzung aus den Wörtern online und contact.

Am Anfang des Jahres mussten viele Konzerttermine abgesagt werden, da man wegen des Coronavirus soziale Distanz wahren musste. Die schwierige Lage dauerte jedoch länger an, als man zunächst gedacht hatte. Daher dachten sich die Künstler neue Methoden aus, um ihre Musik bei den Fans bekannter zu machen. Es wurden Online-Konzerte konzipiert, die auch über Internetplattformen die Fans begeistern konnten. Zum Beispiel das Onlinekonzert von BTS im Juni war ein voller Erfolg. Es sahen sich über 756.000 Fans in 107 Regionen an.

Außerdem entwickelten Sänger und Fans verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten. Eine davon war, dass die Fans den Tanz zu einem bestimmten Lied coverten, ein Video aufnahmen und alles auf YouTube veröffentlichten. Solche Projekte wurden “Challenges” genannt. Das bekannteste war der Coverdance zum Lied Any Song” von Zico.