Jahresbilanz 2020 Teil 2

Wir sprechen gerade von den repräsentativen Ereignissen in der K-Pop-Szene in diesem Jahr. Die Rede war gerade von Online-Projekten. Ein weiteres “Challenge”-Projekt sorgte für große Aufmerksamkeit. Der Sänger Rain hat zwar bereits 2017 das Lied “Gang” auf den Markt gebracht, aber damals war das Lied nicht besonders beliebt. Allerdings hatte Anfang des Jahres eine Schülerin jeden Tag ein Video hochgeladen, in dem sie den schwierigen Tanz zu “Gang” coverte. Es kam soweit, dass dieser Song in die Top Ten verschiedener Musikcharts einstieg. In einer TV-Show wurde der Sänger Rain sogar eingeladen, mit anderen Teilnehmern gemeinsam ein Sommerlied zu singen.

Auch wenn es scheint, dass die Zeit wegen des Lockdowns stehen geblieben wäre, wurden in der Musikwelt Schritte nach vorne gemacht. Die Entertainmentagentur SM Entertainment hat nach vier Jahren wieder eine Gruppe gegründet. Und es ist eine Girlgroup, erstmals wieder nach sechs Jahren. Die Gruppe Aespa veröffentlichte also im November das Debütlied “Black Mamba” und kam damit sogar in die Billboard Global. Auf die weiteren Erfolge im kommenden Jahr sind viele schon jetzt gespannt.