Die Gewinner dieses Jahres bei den „2020 AAA“

Passend zum Jahresende werden wieder Preisverleihungen stattfinden. Am 28. November fanden die 2020 Asia Artist Awards statt. Welche Interpreten haben einen Preis erhalten?

58 Teams in 25 Kategorien wurden ausgezeichnet. Hier nur kurz die Preisträger der wichtigsten Auszeichnungen. BTS erhielten den Preis für das Lied des Jahres und der Preis für das Album des Jahres ging an NCT. Sänger des Jahres wurden Twice, die beste Bühne des Jahres gestaltete MonstaX, für die beste Performance des Jahres sorgten GOT7 und das Trottlied des Jahres sang Lim Young-woong. Und es gibt noch weitere wichtige Preise. Kim Suhyun und Lee Jungjae wurden nämlich Schauspieler des Jahres.