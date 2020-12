Ateez auf Platz drei von Billboard - „Social 50“

ⓒ KQ ENTERTAINMENT

Die koreanische K-Pop-Gruppe Ateez hat jüngst den Sprung in zwei Billboard Charts geschafft. Diese Gruppe belegte Platz drei von Billboard Social 50 und Platz 14 von Emerging Artists.

Ateez sind schon zum 77. Mal in den Social 50 vertreten, was beweist, dass sie international bekannt und beliebt sind.

Nicht nur das. Jede Woche werden anhand von Albumverkäufen, Streamingzahlen usw. die Emerging Artists Charts ermittelt. Ateez stehen sogar hier auf Platz 14.

Mit dieser globalen Beliebtheit haben sie in einer Sendung des Senders KBS, “Play Seoul”, am 29. November ihren Fans weltweit verschiedene Sehenswürdigkeiten in Seoul vorgestellt.