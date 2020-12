Blackpink bei Hitmakers ausgezeichnet

ⓒ YG Entertainment

Die koreanische Gruppe Blackpink erhielt als erste K-Pop-Gruppe vom Variety’s Hitmakers Program den „Group of the Year“-Preis. Die Preisverleihung wurde am 4. Dezember live online übertragen.

Hitmakers verleiht Produzenten, Labels, Komponisten und weiteren einen Preis, die zur Produktion eines Liedes, das im jeweiligen Jahr am beliebtesten war, beigetragen haben.

Die Sängerinnen von Blackpink meinten, dass diese Auszeichnung ohne die Hilfe ihrer Fans nicht möglich gewesen wäre. Das Jahr 2020 sei ein besonderes Jahr für Blackpink gewesen. Sie haben in diesem Jahr ihr erstes reguläres Album herausgegeben und so viele ermutigende Worte und Kommentare erhalten. Dafür seien sie eben sehr dankbar.

Variety meinte, dass Blackpink sich stetig weiterentwickelt habe. Besonders seien sie im US-amerikanischen Markt erfolgreich aktiv gewesen. Außerdem hätten die Künstlerinnen in diesem Jahr mit Lady Gaga, Selena Gomez und weiteren Persönlichkeiten zusammengearbeitet. Das Musikvideo zu “How You like That” erreichte in nur 24 Stunden 86,3 Millionen Views.

Blackpink wollen am 27. Dezember ihr erstes Live-Streaming-Konzert veranstalten.