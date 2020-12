Welches war das beliebteste Musikvideo bei YouTube?

ⓒ Big Hit Entertainment

Welches Musikvideo wurde wohl in diesem Jahr bei YouTube am meisten gesehen? Vielleicht haben Sie schon eine Idee. Aber um es offiziell zu machen, welches Musikvideo von den K-Pop-Fans am meisten aufgerufen wurde, hat YouTube am 3. Dezember die Top Ten-Rangliste veröffentlicht. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 15. November.

Auf dem ersten Platz stehen natürlich BTS mit “Dynamite”. Das Video zu diesem Lied wurde erst im August auf YouTube hochgeladen, erreichte aber binnen 24 Stunden 111 Millionen Klicks. Auch haben sie als erste koreanische Sänger den Spitzenplatz der Billboard “Hot 100”-Charts besetzen können.

Auf Platz zwei ist dann “Any Song” von Zico vertreten. Das Lied wurde im Januar veröffentlicht und kam wegen der Melodie und des zugehörigen Tanzes bei den Musikliebhabern besonders gut an.

Platz drei geht dann wieder an BTS. Sie haben im Februar mit “ON-Kinetic Manifesto Film: Come Prima” für Aufsehen gesorgt und das kann man wohl auch bei YouTube gut erkennen.

Natürlich darf man Blackpink nicht vergessen. Denn ihre Musikvideos sind immer so toll! “How You Like That” und “Lovesick Girls” stehen jeweils auf Platz vier und neun.

Weitere beliebte Videos sind “Eight” von IU und Suga, “Wannabe” von Itzy, “Aloha” von Jo Jeong-seok, “Tess” von Na Huna und “Nonstop” von Oh My Girl.