Regierung veröffentlicht Corona-Impfplan

Die Regierung hat am Donnerstag ihren Corona-Impfplan bekannt gegeben. Demnach genießt das medizinische Personal für die Behandlung von Covid-19 Patienten höchste Impfpriorität.





Die Impfungen sollen noch im ersten Quartal beginnen. Bis September sollen alle Bürger eine erste Impfung erhalten haben, damit im November eine Herdenimmunität erreicht werden kann.





Zuerst wird das medizinische Personal der auf Infektionskrankheiten spezialisierten Krankenhäuser geimpft, in denen Covid-19 Patienten behandelt werden. Die Impfungen starten im zentralen Impfzentrum im National Medical Center. Zuerst kommt das medizinische Personal der Krankenhäuser im Großraum Seoul an die Reihe. Im Anschluss daran werden in größeren Krankenhäusern in den einzelnen Regionen zusätzliche Basis-Impfzentren eingerichtet.





Darüber hinaus werden Impfstoffe an für die Versorgung von Covid-19-Patienten zuständige Krankenhäuser geliefert, sodass dort eigenständig Impfungen durchgeführt werden können.





Im Auftaktquartal werden schätzungsweise 50.000 Krankenhausbeschäftigte geimpft. Die dafür vorgesehenen Impfdosen werden ab dem ersten Quartal über das WHO-Programm COVAX Facility geliefert.





Im ersten Quartal beginnen auch die Impfungen von rund 780.000 weiteren Personen, darunter Beschäftigte und Bewohner der Pflegeheime und -krankenhäuser. Die Impfungen werden in den Einrichtungen selbst durchgeführt. Bewohner von Pflegeheimen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, können den Impfstoff von einem mobilen Impfteam gespritzt bekommen.





Ab Mitte März sind Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte in den größeren Krankenhäusern an der Reihe, in denen es viele Intensivpatienten gibt. Auch Rettungskräfte und die für epidemiologische Untersuchungen und Quarantänekontrolle zuständigen Arbeitskräfte zählen zu dieser Gruppe. Diese umfasst etwa 440.000 Menschen.





Ab dem zweiten Quartal sind rund 8,5 Millionen über 65-Jährige sowie etwa 90.000 Beschäftigte und Bewohner von Einrichtungen an der Reihe, in denen eine besonders hohe Infektionsgefahr besteht. Hierzu zählen soziale Einrichtungen für Senioren und Behinderteneinrichtungen. Auch niedergelassene Ärzte und Apotheker können sich ab dem zweiten Quartal impfen lassen.





Im dritten Quartal werden Personen mit einer chronischen Erkrankung und die 19- bis 64-Jährigen immunisiert. Im Schlussquartal werden die zweiten Impfungen verabreicht und alle weiteren Bürgerinnen und Bürger geimpft, die bis dahin noch keine Impfung erhalten haben.





Die Impfungen sind kostenlos. Für eventuelle Nebenwirkungen will die Regierung die Verantwortung übernehmen.