kaltes Wetter, warme Hände

Letztens gab es in einem bekannten Großeinkauf-Supermarkt mal wieder eine Sonderaktion: eine Großpackung von Aktivkohle-Handwärmern, sogenannte Hotpacks, mit 60 Stück für rund 15.000 KRW, also nur 250 Won pro Stück, rund 20 Euro-Cent. Die Packungen gingen weg wie warme Handwärmer, manch einer packte seinen Einkaufswagen voll damit. In kaum einem anderen Land ist die Nachfrage danach größer, wenn es draußen kalt ist, besonders (junge) Koreanerinnen gehen praktisch nicht ohne aus dem Haus. Man bekommt sie im Winter an jeder Ecke, es gibt sie als modisches Accessoire in den verschiedensten Ausführungen, Designs und Preisstufen. Diese in Deutschland nicht so beliebten (und teureren) Überlebenshilfen sind unser heutiges Thema.