Die Herkunft ist unvergessen

Soo-Kyoung Seo oder wie Sie sich selbst nennt SEO wurde in Gwangju geboren. Schon früh besuchte sie das Kunstgymnasium in Gwangju, dann Kunststudium an der Choseon Universität. 2001 ging es für SEO nach Deutschland, an die Universität der Künste in Berlin. Dort studierte sie bei Georg Baselitz. Eine Zeit, die sie bis heute prägt. Noch immer lebt und arbeitet SEO in Berlin. Das Treffen zweier Welten hat die Künstlerin in ihrem Studio unweit des Ku’damm getroffen und mit ihr über deutsche Träume, koreanische Herkunft und ihre Kunst gesprochen.