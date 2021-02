Treasure, Enhypen, Tomorrow X Together – erfolgreich in Japan tätig

ⓒ YG Entertainment, BELIFT LAB, Big Hit Entertainment

Treasure, Enhypen und Tomorrow X Together – das sind koreanische Boybands, die derzeit den japanischen Markt stürmen.

YG Entertainment hat am 21. Januar verkündet, dass Treasure im März den japanischen Markt ins Visier nehmen wolle. Dafür wollen sie in Kürze ihr erstes reguläres Album auch im Nachbarland veröffentlichen. Im neuen Album werden insgesamt 13 Titel zu hören sein. Zwölf Lieder, die im regulären Album enthalten waren, werden neu in japanischer Sprache gesungen, und ein Lied, das extra für die japanischen Fans produziert wurde, kann man ebenfalls im Album vorfinden. Schon im letzten Jahr, als sie debütierten, konnte man in den japanischen Medien Meldungen über Treasure lesen. Denn vier von insgesamt zwölf Mitgliedern dieser Boygroup sind Japaner.

ENHYPEN hat in Japan noch nicht debütiert. Aber das Werk “ENHYPEN 2021 Season’s Greetings” schaffte es gleich nach der Herausgabe auf Platz eins der Oricon Wochencharts. Schon das erste Album der Jungs kam auf gute Plätze der Oricon Musikcharts. Daher werden sie sehr oft zu TV-Shows eingeladen.

Tomorrow X Together (TXT) haben am 20. Januar ihr reguläres Album für den japanischen Markt herausgegeben, mit dem sie gleich den Spitzenplatz der Tagesalbumcharts ergattert konnten. Das erste Album von TXT enthält zehn Lieder, und die Hauptbotschaft des Albums lautet, dass man weiter seinen Traum verfolgen sollte.