Beliebtheit von K-Pop setzt sich auch 2021 fort

Die Beliebtheit von K-Pop setzt sich im neuen Jahr weiter fort. Denn gleich nach Beginn des neuen Jahres waren viele Idolgroups international aktiv.

Die Gruppe Seventeen trat in verschiedenen TV-Shows auf und gab auch ein Interview mit dem Grammy Museum. Am 23. Januar haben die Mitglieder sogar ein Online-Konzert veranstaltet.

Treasure hat am 11. Januar ihr erstes reguläres Album auf den Markt gebracht. In nur einem Tag haben sie verschiedene Charts erobert. Die Jungs sind besonders im Nachbarland Japan beliebt.

The Boyz wollen ebenfalls in Japan aktiver werden. Im März soll ihr erstes reguläres Album für Japan produziert werden.

Kang Daniel hat mit mehreren internationalen Künstlern zusammengearbeitet.

Da wegen der CORONA-Pandemie Welttourneen oder internationale Fantreffen unmöglich geworden sind, versuchen die K-Pop-Stars online mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Die globalen Fans erfahren mehr von ihren Stars über You Tube und in den sozialen Netzwerken.