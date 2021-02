Superzyklus in der Halbleiterindustrie steht bevor

ⓒ Getty Images Bank

Die Tatsache, dass mehr Menschen seit Beginn der Corona-Pandemie von zuhause aus arbeiten, förderte die Nachfrage nach Speicherchips für Rechenzentren und PCs. Der Bedarf übertraf das Angebot. Auch die Nachfrage nach System-Halbleitern zog an, was den Branchen-Boom unterstützte. Das lenkte etwa auch die Aufmerksamkeit stärker auf den Wettbewerb des koreanischen Chipherstellers Samsung Electronics mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company oder TSMC. Zum Thema sagt der Leiter des Verbands der koreanischen Halbleiterindustrie, Ahn Ki-hyun:





Die Halbleiter-Produktionsanlagen sind nun voll ausgelastet, um angesichts des kontaktlosen Verbrauchertrends die explosive Nachfrage nach Chips zu erfüllen. Für den Halbleitermarkt wird ein neuer “Superzyklus” einer hohen Nachfrage erwartet. Gegenwärtig ist die Chip-Produktion mehr auf Smartphones, Computer und Heimanwendungen als auf Fahrzeuge konzentriert. Doch denke ich, dass mit der steigenden Nachfrage nach Autos das Angebot von Halbleitern für Fahrzeuge knapp wird.





Samsung Electronics verzeichnete für das Jahr 2020 mit 32,5 Milliarden Dollar den viertgrößten operativen Gewinn in der Firmengeschichte. Der Gewinn entsprach einer Steigerung von 30 Prozent im Vergleich zu 2019. Angetrieben wurde der Gewinn vor allem erneut vom Halbleiter-Geschäft. Der Umsatz dieser Sparte belief sich auf 65,5 Milliarden Dollar, der Betriebsgewinn auf 17 Milliarden Dollar. Die Konkurrenten Intel und TSMC fuhren sogar noch höhere Gewinne ein. Die Preise für die Samsung-Speicherchips, auf die fast 90 Prozent des Spartenprofits entfallen, hängen stark von Angebot und Nachfrage ab, was eine sichere Gewinnentwicklung erschwert. Im Gegensatz dazu wirken sich die Preisschwankungen für den Foundry-Riesen TSMC kaum aus:





Samsung Electronics produziert sowohl Speicherchips als auch System-Halbleiter. Die Preise für Speicherchips blieben 2019 und 2020 schwach. Dieser Faktor trug offensichtlich dazu bei, dass sich der Gewinnunterschied zwischen Samsung und TSMC ausweitete. Eine Foundry stellt System-Halbleiter auf Bestellung von Chipdesign-Firmen her. Während Intel seine eigenen Produktionsanlagen hat, machen es andere deshalb so, weil der Aufbau einer Produktion sehr viel kostet. TSMC ist die größte Halbleiter-Foundry der Welt.





TSMC verzeichnete im vergangenen Jahr einen operativen Gewinn von 20 Milliarden Dollar. Im Jahr 2018 entsprach der Gewinn des taiwanesischen Unternehmens nur einem Drittel des Gewinns von Samsung. TSMC baut seine Stellung weiter auf. Die Marktkapitalisierung Intels beträgt weniger als die Hälfte derjenigen von TSMC, auch Samsung liegt darunter. Während die Samsung-Aktie im vergangenen Jahr um 50 Prozent gestiegen ist, kletterte der Preis der TSMC-Aktie um mehr als 100 Prozent:





TSMC begann das Foundry-Geschäft früher als andere Unternehmen. Es hat die größten Produktionsanlagen welweit, auf das Unternehmen entfällt mehr als die Hälfte des globalen Foundry-Markts. Es kann dank seiner Technologien herstellen, was der Kunde wünscht.





Das schnelle Wachstum von TSMC ist auf die Veränderungen im Chipmarkt zurückzuführen. Mit der Verbreitung des neuen Mobilfunkstandards 5G, künstlicher Intelligenz (KI) und selbstfahrender Autos geht das Angebot an standardisierten Chips zurück, während Unternehmen wie Apple, Amazon und Google ihre eigenen Chipdesigns entwerfen:





TSMC schaffte mit der Foundry einen neuen Geschäftszweig, und es hielt sich in diesem Bereich an der Spitze. Nur TSMC und Samsung Electronics haben in Foundry-Anlagen mit Spitzentechnologie investiert. Diejenigen, die fortgeschrittenste Halbleiter produzieren wollen, müssen zu einem dieser zwei Unternehmen gehen, die sich auf die wachsende Nachfrage einstellen müssen.





Samsung hielt im vergangenen Jahr 16,4 Prozent des globalen Foundry-Geschäfts und belegte damit den zweiten Platz. TSMC plant für dieses Jahr Anlageinvestitionen von bis zu 27 Milliarden Dollar. Samsung hatte 2019 Pläne angekündigt, in den folgenden zehn Jahren 115 Milliarden Dollar zu investieren, um seine Nicht-Speicher- und Foundry-Aktivitäten zu erweitern:





Samsung Electronics ist der größte Hersteller von Speicherchips. Seine Stellung ist unangefochten, was die Produktionstechnologie betrifft. Um gegen TSMC im Bereich moderner Herstellungsanlagen zu bestehen, muss Samsung die Produktionsanlagen rasch ausweiten und Erfahrungen sowie Technologien im Foundry-Geschäft anhäufen, um sich mehr Kunden zu sichern. Die Industrie erwartet, dass der Foundry-Markt von diesen beiden dominanten Playern angeführt wird.





Was seine Foundry-Investitionen in diesem Jahr betrifft, so nannte Samsung keine konkreten Zahlen. Doch äußerte sich das Unternehmen dazu entschlossen, seine strategiscne Anlageinvestitionen über die nächsten drei Jahre zu erhöhen und “bedeutungsvolle” Zukäufe vorantreiben zu wollen. Koreanische Foundries wie DB HiTek, die zehntgrößte Foundry weltweit, und das Foundry-Tochterunternehmen des Chipherstellers SK hynix, SK hynix System IC, arbeiten hart daran, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die koreanische Branche hofft darauf, von den großen Veränderungen im Zuge des Halbleiter-Superzyklus profitieren und ihre Stellung ausbauen zu können.