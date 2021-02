Myanmar: Bewohner von Yangon protestieren gegen Militärputsch

ⓒ YONHAP News

Am zweiten Tag nach dem Militärputsch in Myanmar haben Bürger des südostasiatischen Landes erstmals Widerstand geleistet. In Yangon waren hupende Autos auf den Straßen und mit Kochgeschirr lärmende Menschen an den Fenstern zu sehen. Dies berichtete Reuters unter Berufung auf Zeugen vor Ort.





Auf sozialen Netzwerken haben Nutzer Videos von dem lautstarken Protest veröffentlicht. Zu hören sind kräftige und kurze Laute, mit denen die Einwohner von Yangon gegen 20 Uhr ihrem Unmut über das Vorgehen des Militärs Luft machten. Eine Person twitterte, Bürger hätten im Stadtzentrum von Yangon auf Töpfen geklopft und gehupt. Ein Netzbürger schrieb, „mit diesen Mitteln leisten wir Widerstand gegen die Streitkräfte“.





Mit den Protesten hatten die Bürger offenbar auf eine Aufforderung von Aung San Suu Kyi auf Facebook reagiert, den Militärputsch nicht hinzunehmen. Die abgesetzte Regierungschefin und Symbolfigur der Demokratiebewegung in Myanmar wurde, wie auch der Staatspräsident Win Myint und mehrere führende Politiker, in der Nacht zu Montag festgesetzt oder verschleppt. Das Militär gab nach Ausrufung des Notstands bekannt, für ein Jahr die Kontrolle übernehmen zu wollen, bis neue Wahlen durchgeführt werden.





Reuters zufolge habe eine der führenden Aktivistengruppen gegen das Vorgehen des Militärs die Bürger zum Ungehorsam aufgerufen. Der Leiter einer Organisation, die sich Netzwerk der Jugend von Yangon nennt, twitterte, dass die Gruppe als unverzügliche Reaktion auf den Staatsstreich, den Bürger-Ungehorsam erkläre. Dieser Person nach haben sich auch Ärzte eines Krankenhauses in der Stadt Mandalay der Aktion angeschlossen. Sie trügen Schutzkleidung auf der stehe, dass die Militärdiktatur eine Niederlage erleben werde.





Die Behörden kündigten harte Strafen für Personen an, die in sozialen Medien Gerüchte verbreiteten mit dem Ziel, Unruhe zu stiften und einen Aufstand herbeizuführen. Die Streitkräfte haben inzwischen die wichtigsten politischen Posten mit Mitgliedern aus den eigenen Reihen besetzt.