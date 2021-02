„Minari“ als bester fremdsprachiger Film bei Golden Globe Awards nominiert

ⓒYONHAP News

Der Film „Minari“ ist bei den Golden Globe Awards als bester fremdsprachiger Film nominiert worden.





Hollywood Foreign Press Association veröffentlichte am Mittwoch die Liste der Nominierungen für die Golden Globe Awards 2021.





Minari ist ein Film des US-amerikanischen Autors und Regisseurs mit koreanischer Abstammung, Lee Isaac Chung. Er erzählt die Geschichte einer koreanischen Einwanderer-Familie, die sich in den 1980er-Jahren im ländlichen Arkansas ansiedelt und versucht, sich eine neue Existenz mit der Bewirtschaftung einer Farm aufzubauen.





Der Film konkurriert mit "Another Round" aus Dänemark, "La Llorona" aus Guatemala, "The Life Ahead" aus Italien und "Two of Us" aus den USA.





Aufgrund der Coronapandemie findet die Preisverleihung der Golden Globe Awards am 28. Februar erstmals ohne Publikum statt.





Minari wurde im vergangenen Jahr beim Sundance Film Festival uraufgeführt und mit dem Hauptpreis der Jury und dem Publikumspreis ausgezeichnet. Das American Film Institute wählte das Drama unter die zehn besten Filme des Jahres 2020. Die New Yorker Organisation von Filmemachern, National Board of Review, verlieh der Produktion den Preis für das beste Drehbuch. Schauspielerin Youn Yuh-jung wurde mit dem Preis für die beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.





Aufgrund des großen Echos hatten Filmexperten dem Film schon früh Chancen auf einen Oscar eingeräumt.





Minari wurde von der US-amerikanischen Filmproduktionsgesellschaft Plan B produziert und von einem amerikanischen Regisseur mit unter anderem amerikanischen Darstellern gedreht. Dass die Produktion nicht als bester Film, sondern als bester ausländischer Film nominiert wurde, sorgte daher für Kontroversen. Begründet wurde dies damit, dass mehr als 50 Prozent der Dialoge in einer nicht-englischen Sprache sind.