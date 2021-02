Abenteuer in der Großstadt: Busfahren

ⓒ Getty Images Bank

Rasantes Anfahren und abruptes Bremsen, Kurvenlage auf gefühlt zwei Rädern, Spurwechsel über eine handvoll Fahrbahnen, ohne auf hupende Pkw zu achten, oder knallen über die dunkelrote Kreuzung bei eigenem Hupkonzert – wer in einer Mega-City wie Seoul viel Bus fährt, kann einiges erzählen. Zugegeben, seit der großen Reform des Seouler Bussystems 2004, wo Busse z.B. eine eigene Fahrspur auf den wichtigsten Hauptstraßen und Autobahnabschnitten bekamen, hat sich viel verbessert, nicht zuletzt der Fahrtkomfort. So achten die meisten Busfahrer jetzt darauf, dass ältere Leute einen Sitzplatz eingenommen haben, bevor sie losfahren. Doch manch einer scheint immer noch eine Berufung als verkannter Rennfahrer zu verspüren. Kurz: Busfahren ist ein kleines, ablenkendes Abenteuer nicht nur für Eintönigkei gewohnte Berufspendler. Und dabei so günstig.