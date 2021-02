Traditionelle koreanische Musik und K-Pop

Bereits in der Vergangenheit war das koreanische Volk bekannt für seine Liebe zum Gesang. Lieder wurden zur Unterhaltung gesungen sowie zur Arbeit, da diese mit einer Melodie auf den Lippen wesentlich leichter von der Hand ging. Auf diese Weise entstanden viele verschiedene Arten von Liedern. Heutzutage werden jedoch von großen Teilen der Bevölkerung anstelle der traditionellen koreanischen Lieder die koreanischen Poplieder bevorzugt. Deshalb sind junge traditionelle Musiker dazu übergegangen, beliebte K-Pop-Lieder auf traditionellen Musikinstrumenten zu spielen. Ein Beispiel dafür ist das Lied „Gasinamu“가시나무 bzw. „Dornbusch“ von Ha Deok-gyu 하덕규. Da heißt es unter anderem:





In mir breite ich mich selbst zu sehr aus und biete dir zu wenig Raum.

In mir findet du wegen meiner wirren Wünsche keine Ruh.

In mir nimmt meine Dunkelheit

unausweichlich deinen Platz ein.

In mir trag ich unentrinnbares Leid,

das einem Dornendickicht gleicht.





Diese Zeilen sollen Ha Deok-gyu in einem Moment der Erkenntnis gekommen sein, nachdem der das Leben in vollen Zügen und mit allen dazugehörigen Ausschweifungen genießende Sänger von seiner Scnwester in die Kirche begleitet wurde, wo ihm die Augen über seine Lebensweise geöffnet wurden. Dieses Lied wurde auch für die traditionellen koreanischen Instrumente interpretiert.





Ein weiteres Beispiel für Interpretationen von Popliedern für die traditionellen koreanischen Musikinstrumente ist das Lied „Nur der Klang ihres Lachen“그녀의 웃음소리뿐, das von Lee Moon-se gesungen wurde. Text und Musik stammen allerdings von Lee Yeong-hun. Dieser hatte ursprünglich Stücke für Theater und Tanz komponiert, bis er 1985 den Sänger Lee Moon-se traf und sie zusammen Popmusik schrieben. Erfolgreiche Hits von Lee Moon-se wie „Wenn die Liebe vergeht“사랑이 지나가면, „Noch weiß ich es nicht“난 아직 모르잖아요, „Liebeslied von Gwanghwamun“광화문 연가 oder „Roter Sonnenuntergang“ 붉은 노을 wurden von Lee Yeong-hun komponiert. Die lyrischen Liedtexte und ihre sanften Melodien gewannen die Herzen von Alt und Jung, aber vor allem die der damaligen jungen Generation. Lee Yeong-hun verstarb früh mit Ende vierzig, aber er hinterließ zahlreiche Lieder, die später zu einem Musical unter dem Titel „Liebeslied von Gwanghwamun“ verbunden wurden. Auf seiner Homepage sind immer noch folgende Zeilen zu lesen:

„Im Laufe unseres Lebens ziehen Leben und Liebe wie die Wolken am Himmel vorbei. Vor den Augen scheinen sie zum Greifen nah, doch rückblickend sind sie bereits in die Ferne entschwunden. Lasst uns stets einander lieben.“





Die Musik selbst sei Liebe, soll Lee Yeong-hun einmal gesagt haben. In diesem Sinne könnte man den Satz „Lasst uns stets einander lieben“ umformulieren zu „Lasst uns stets miteinander singen.“





Bei dem letzten Stück handelt es sich um das Lied mit dem Titel „Liebe und über das Alleinsein“, geschrieben und komponiert von Yang Hui-eun양희은. Dort heißt es unter anderem:





Könnte ich jemanden treffen und mich neu verlieben?

Das erscheint mir unmöglich.

Eines kann ich nicht begreifen.

Man verliebt sich.

Und man fühlt sich verlassen.





Jedem wird es einmal so ergangen sein. Yang Hui-eun양희은 soll diese Zeilen, kurz vor ihrem 40. Geburtstag, an einem Abend verfasst haben. Ihre reife Stimme rührt in Kombination mit dem klaren Klang der Gitarre. Nachdem das Lied in einer Fernsehserie zu hören war, ist es heute zu einem weit bekannten und beliebten Stück aufgestiegen.





Musik