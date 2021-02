A.C.E. _ Favorite Boys

Sei auf ein Erscheinen gefasst, das die ganze Szene auf den Kopf stellen wird. Let’s go.





Wahrscheinlich wirst du auf einen Blick finden können, ohne dich hier und da umschauen zu müssen.





Lass deinen Gefühlen freien Lauf, die komisch und schön und auch unbekannt waren.





Ich werde sie dir alle erfüllen, die Gelegenheit, alles besitzen zu können, was du dir gewünscht hast.





Now or Never, zögere nicht. Komm heraus, komm hierher, hopp!













두리번두리번 hier und da

두리번거리다 herumsehen, herumblicken

두리번두리번 하다 hier und da herumsehen