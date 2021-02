Momoland im Blickfeld internationaler Medien

ⓒ Sony Music Entertainment Korea Inc.

Die koreanische Gruppe Momoland hat mit dem berühmten deutschen EDM-Produzenten Chromance ein gemeinsames Lied mit dem Titel “Wrap me in plastic” herausgegeben, das bereits für internationales Aufsehen sorgt.

Verschiedene internationale Medien sind von dieser Single, die seit dem 5. Februar zu hören ist, begeistert und schreiben Artikel darüber. Das deutsche Musikmagazin “Musikexpress” und auch ein brasilianisches Medium “Diariocarioca” meinten, dass “sich zwei weltberühmte Künstler getroffen hätten” und “das Lied und die Choreographie für neue Herausforderungen sorgen” würden.

Aber eben nicht nur in diesen Ländern, sondern auch in den USA, China, Indonesien u.a. ist man sehr gespannt, welche Synergien wohl die Zusammenarbeit bringen würde.

“Wrap Me In Plastic” ist ein Hitsong von Chromance, der besonders über die App Tiktok bekannt und berühmt wurde. In diesem Projekt haben die Koreanerinnen auf Koreanisch gesungen und auf ihre Weise das Lied neu arrangiert. Das Projektlied kann man derzeit auf verschiedenen sozialen Netzwerken hören.