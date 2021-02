US-Forbes: Loona, eine Girlgroup mit Wachstumspotenzial in den USA

ⓒ BlockBerry Creative

Loona ist eine K-Pop Girlgroup, der größtes Wachstumspotenzial in den USA bescheinigt wird. Das meinte das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes am 2. Februar. Die Zahl der Fans wird immer größer, das Album “Midnight” stieg auf Platz 112 der Billboard 200 Charts und kam auch unter die Top Ten der Top Album Sales Charts – das seien die Gründe für die Prognose.

Das Lied “Star”, was die englische Version des Liedes “Stimme” oder “Voice” ist, stieg jüngst in die Billboard Popsong Airplay Charts ein. Diese Charts werden durch die Einsätze in den 160 wichtigsten Radiosendungen ermittelt. In anderen Worten, das Lied “Star” wurde in den amerikanischen Radios sehr oft gespielt. Auch kam das Lied “Star” auf Platz zwei von iHeartRadio’s Most Requested Live, die nach den Radioeinsätzen in Sendungen von nordamerikanischen Radios aufgestellt werden.

Daher meinte Forbes, dass 2020 die koreanischen Boyband die Hauptrolle gespielt habe. Aber gleich zu Beginn des neuen Jahres könne man sehen, dass nun die Sängerinnen an der Reihe seien, ganz vorne zu stehen.