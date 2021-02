SURL veröffentlicht Kassetten

ⓒ Happy Robot Records

Die Band SURL hat ihre Alben „Aren’t You?“ und „I Know“ nicht nur als CD, sondern auch als Kassetten auf den Markt gebracht. Diese Band ist derzeit nicht nur in Korea, sondern auch in anderen Ländern wie Japan, Thailand, Taiwan und in Europa beliebt.

Als die Band Ende Januar die Kassetten veröffentlichte, war die “Aren’t You?”-Kassette gleich vergriffen. Es ist zugleich das Debütwerk der Sänger und wird noch nachproduziert.

Die Fans, die es geschafft haben, die Kassetten zu kaufen, waren dann positiv überrascht. Denn als sie die Kassetten abspielten, merkten sie, dass noch nicht veröffentlichte Lieder darauf zu hören waren. Das war ein schönes Geschenk für die Fans.