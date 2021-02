Geburtenzahl in China deutlich gesunken

ⓒ YONHAP News

In China geht die Zahl der registrierten Neugeborenen drastisch zurück.





Der für Wohnkontrolle zuständigen Behörde zufolge wurden im vergangenen Jahr 10 Millionen 35.000 im Haushaltsregister eingetragen. Innerhalb eines Jahres ist damit die Zahl der registrierten Säuglinge um 1,75 Millionen zurückgegangen.





Laut Angaben des staatlichen Statistikamtes stieg die Zahl der Neugeborenen 2016, nach der Lockerung der Ein-Kind-Politik, auf 17,86 Millionen an. Zuvor hatte sich die Zahl im 16-Millionen-Bereich gehalten. Seit 2017 geht jedoch die Zahl der Neugeborenen stetig zurück. 2019 kamen in China 14,65 Millionen Babys auf die Welt. Die Statistiken weisen auf eine stark sinkende Geburtenrate in China hin.





Der Minister für zivile Angelegenheiten Li Ziheng sagte letztes Jahr bei der Bekanntgabe eines Fünfjahresplans für die Reaktion des Staates auf die Bevölkerungsalterung, angesichts der sinkenden Geburtenrate befinde sich China bei der Bevölkerungsentwicklung an einem wichtigen Wendepunkt.





Die chinesische Regierung rechnet damit, dass während des Zeitraums des Fünfjahresplans von 2021 bis 2025, die Zahl der alten Menschen die 300-Millionen-Marke überschreiten und die Gesellschaftsalterung ein ernsthaftes Problem darstellen wird. Der demografische Wandel werde durch eine sinkende Geburtenrate beschleunigt. Experten für Bevölkerungsstatistik gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren die Bevölkerung Chinas zu schrumpfen beginnen wird. Sobald dieser Trend einsetze, lasse er sich nicht mehr rückgängig machen.