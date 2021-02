Zur Feier des Tages: Tteok

ⓒ Getty Images Bank

Frohes neues Mond-Neujahr, liebe Zuhörer! Zur Feier des ersten Tages des neuen Jahres nach dem lunarsolaren Kalender am 12. Februar wird in Korea traditionell Reiskuchen oder Tteok gereicht, speziell in Form von Tteokguk, einer leckeren, einfachen Suppe. Reiskuchen gibt es in der einen oder anderen Form zu jedem größeren Fest, als Dessert mehrgängiger Menüs oder als Snack zwischendurch. Traditionell wird er in Handarbeit hergestellt, was man auch in Kursen für den eigenen Haushalt lernen kann; inzwischen kann man Tteok auf fast jedem Markt oder Supermarkt kaufen. Reiskuchen ist nach Alkohol die zweithäufigste Form, in der Reis in Südkorea industriell verarbeitet wird. Höchste Zeit, einmal darüber zu sprechen.