Entlang der U-Bahn-Linie 2: Richtung Osten

ⓒ Getty Images Bank

Seoul per U-Bahn. Man setzt sich rein und lässt sich durch die gesamte Metropole kutschieren. Linie 2, die grüne Linie, die einmal um ganz Seoul herumführt, bringt uns an viele interessante Orte. Wir steigen heute wieder ein in der Innenstadt am Rathausplatz wie schon letzte Woche, aber diesmal geht es in die andere Richtung, nämlich nach Osten. Unsere Stationen heute: Der Dongdaemun History & Culture Park, die Tteokbokki-Gasse in Sindangdong, der Seouler Wald und der Lotte Tower mit seinem vielfältigen Unterhaltungsangebot.