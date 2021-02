Golden Child _ Burn it

Ich kann nicht atmen, ich glaub, ich kann es nicht mehr aushalten. Bitte verzeih mir.





Damit du all den scharfen Blicken entkommen kannst, ich will dich beschützen





Ich will dich umarmen, ich will sie umarmen. All die endlosen traurigen Erinnerungen





Ich will sie mitnehmen, ich will sie verbrennen. Bis deine kullernden Tränen trocknen





Ich verbrenne deine Traurigkeit zu weißer Asche, damit sie sich dir nicht wieder nähern kann













안아줄게 Ich will dich umarmen

~해 주다 für jemanden etwas tun





가져갈게 Ich will es mitnehmen

태워줄게 Ich will es verbrennen