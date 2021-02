Corona-Krise in Deutschland und Südkorea

ⓒ YONHAP News

Rund zehnmal mehr Infizierte pro Tag, 20 Mal so viele Patienten mit schweren Verläufen, insgesamt 28 Mal so viele Covid-19-Fälle im ganzen Land und 40 mal so viele Todesopfer wegen des Virus – nach den Zahlen ist die Lage in Deutschland weitaus dramatischer als in Südkorea. Hierzulande gibt es zwar noch keine Corona-Impfungen, aber es herrscht auch kein allgemeiner Lockdown, Geschäfte und Gastronomie sind geöffnet und Schulen wie Unis stellen sich zum neuen Schuljahr/ Semester Anfang März auf landesweiten Präsenzunterricht ein. Hier lebt man in einer ganz anderen Corona-Welt als in Deutschland. Nach rund einem Jahr Corona-Pandemie ist es Zeit für eine kleine, vergleichende Bilanz – es wird wohl nicht die letzte sein.