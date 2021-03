mit dem Auto unterwegs in Korea

ⓒ Getty Images Bank

Manchmal zahlt es sich wortwörtlich aus, in Südkorea zu sein. Die Hauptuntersuchung fürs Auto kostet nur fast halb so viel wie in Deutschland (in Japan übrigens mehr als zehnmal so viel wie hierzulande), und kleinere Reparaturen werden danach noch in derselben Werkstatt vorgenommen. An den Tankstellen gibt es meist immer noch Tankservice, obwohl die Preise günstig sind – weniger als ein Euro pro Liter Diesel. Dafür muss man sich beim Fahren darauf einstellen, dass die Verkehrsregeln oftmals eher interpretiert als eingehalten werden, und speziell bei der Vorfahrt sollte man sich besser an folgender Reihenfolge orientieren: große → schnelle → teure Fahrzeuge → ich. Sonst zahlt es sich schnell nicht mehr aus.