WellsCare entwickelt smarte Gesundheitsprodukte

Das koreanische Unternehmen WellsCare bietet smarte Geräte für die Gesundheitspflege an, die zuhause benutzt werden können. Firmenchef Lee Sung-won:





WellsCare wurde am 1. Juni 2018 mit dem Zweck gegründet, verschiedene Produkte zur Gesundheitspflege anzubieten, die helfen, die Lebensqualität moderner Menschen zu verbessern. Das Unternehmen hat das Ziel, im globalen Markt für medizinische Homecare-Produkte ein führender Anbieter zu werden. Es liefert Lösungen für das Schmerzmanagement, die es den Menschen ermöglichen, ihre Schmerzen zuhause zu diagnostizieren und zu behandeln, ohne eine Klinik aufzusuchen.





Lee hatte bei einem börsennotierten Unternehmen Erfahrungen mit einer Reihe von medizinischen Projekten gesammelt, bevor er seine eigene Firma startete. Das Vorzeigeprodukt von WellsCare ist ein kleines, tragbares Lasertherapie-Gerät mit der Bezeichnung IASO. Lee hatte Probleme mit seinen Knöcheln, als er Übungen machte. Er erhielt daher eine Laser-Behandlung. Er wollte seine Schmerzen aber zuhause behandeln:





Viele Menschen benutzten heutzutage über eine lange Zeit Smartphones und Computer. Wegen des übermäßigen Gebrauchs von Display-Geräten spüren sie an verschiedenen Stellen des Körpers Schmerzen, wie etwa an Schultern und im Rücken. Andere leiden unter Sportverletzungen. Bei Frauen sorgt das Tragen von hohen Absätzen oft für einen Schmerzzustand an den Füßen, der auch als Plantarsehnenentzündung bekannt ist. Früher erhielten meistens ältere Leute eine schmerzlindernde Behandlung. Doch die Zahl der jungen Patienten mit Schmerzen erhöht sich jetzt jährlich um mehr als 20 Prozent. IASO hilft den Nutzern, eine Verschlechterung der Symptome zu verhindern und ihre Schmerzen einschließlich chronischer Schmerzen zu lindern. Es reduziert Schmerzen, die nicht mit konventionellen elektrischen Massagegeräten oder LED-Produkten behandelt werden können.





IASO ist wie ein runder Kieselstein geformt und wiegt bloß 28 Gramm. Diese kleine Maschine weist eine Kaltlaser-Technologie auf, die auch zur Schmerzbehandlung in Krankenhäusern angewandt wird. Verschiedene klinische Tests zeigen, dass Kaltlaser- oder eine Lastertherapie mit geringer Intensität bei chronischen und akuten Schmerzen wirksam ist. Die Kaltlaser-Therapie kann auch bei Haarverlust, der Behandlung von Operationsnarben und Diätplänen für die Gewichtsabnahme eingesetzt werden. Als Anerkennung seiner Technologie wurde WellsCare 2018 mit dem Preis des Ministeriums für Wissenschaft und ICT ausgezeichnet. Die Technologie ist weltweit durch 16 Patente geschützt:





IASO ist 12 Millimeter dick und hat einen Durchmesser von 50 Millimetern. Die Technologie für große medizinische Ausrüstung in Krankenhäusern konzentriert sich auf diesen winzigen Raum. Zu den Merkmalen gehören Mehr-Wellenlängen-Laser, Wärmetherapie und Vibration für eine Massage. Wir haben das Produktdesign siebenmal verändert. Die Laser-Behandlungsausrüstung, die auf Körper angewandt wird, sollte den Test für Bio-Kompatibilität überstehen, was der schwierigste Teil ist. Unser Produkt bestand den Test und andere Schwierigkeiten, um das weltweit einzige tragbere Lasergerät für die Schmerzlinderung zu werden.





IASO ist auch auf den Märkten der USA, Japans und in Südostasien präsent. Indem das Unternehmen sein Finanzierungsziel in den USA und Japan um über 300 Prozent übertreffen konnte, wurde es für das Amazon Launchpad-Programm ausgewählt, das Startups dabei hilft, ihre Marken auf der Verkaufsplattform einzuführen. Im vergangenen Jahr konnte WellsCare als erstes koreanisches Startup-Unternehmen auch einen Vertrag mit Best Buy, einem Verteiler für Verbraucherelelektronik in den USA, unterzeichnen:





Innovative medizinische Ausrüstung wird in den USA hochgeschätzt. Nachdem wir den Vertrieb auf Amazon gestartet haben, verkaufen wir unsere Produkte in 15 lokalen Läden und 19 Geschäften von b8ta, einem bekannten amerikanischen Laden für innovative Produkte. Wir haben zuletzt einen Vertrag mit Best Buy unterzeichnet, um Bestellungen im Wert von 1,6 Millionen Dollar in diesem Jahr zu sichern. Die Verbraucher mögen unsere Produkte, und auch Krankenhäuser kaufen diese in großen Mengen.





WellsCare schloss unterdessen die Entwicklung eines neuen Produkts ab, das auf den Markt gebracht werden soll. Ein weiteres Produkt für den professionellen Gebrauch soll in der zweiten Jahreshälfte folgen. Das Unternehmen arbeitet auch an der Entwicklung einer Schmerzmanagement-Anwendung unter Verwendung der künstlichen Intelligenz und einer digitalen Gesundheitsplattform:





Ich denke, dass WellsCare 2021 einen weiteren Schritt nach vorne machen wird. Das Unternehmen wuchs 2019 dank einer institutionellen Investition. In diesem Jahr wollen wir weiter wachsen, indem wir weitere Investitionen anziehen. Abgesehen von Best Buy erhielten wir verschiedene Vorschläge von multinationalen Unternehmen in den USA. Wir wollen ein führender Anbieter im globalen Markt für Gesundheitsgeräte werden, der derzeit von Firmen in den USA, Europa und Israel angeführt wird. Indem wir bequeme Gesundheitslösungen liefern, wollen wir zu einem führenden globalen Unternehmen werden, das im einheimischen Markt und im Ausland anerkannt wird.