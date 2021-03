IOC: Brisbane bevorzugter Kandidat für Olympische Spiele 2032

ⓒ YONHAP News

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat am Mittwoch das australische Brisbane zum bevorzugten Bewerber für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2032 gewählt. IOC-Präsident Thomas Bach teilte mit, dass das Exekutivkomitee der Empfehlung der zuständigen Evaluierungskommission für intensive Diskussionen einmütig zugestimmt habe.





Das Bestreben Süd- und Nordkoreas, die Sommerspiele 2032 in Seoul und Pjöngjang gemeinsam auszutragen, hat dadurch einen Dämpfer erhalten.





Brisbane ist nach der Entscheidung des IOC berechtigt, vor mehreren potenziellen Bewerbern, darunter Neu-Delhi, Budapest und die Rhein-Ruhr-Region, Verhandlungen für die Vergabe der Spiele 2032 aufzunehmen. Auch Korea hatte eine Absichtserklärung für die gemeinsame Austragung der Spiele in Seoul und Pjöngjang eingereicht.





Das südkoreanische Sport- und Olympische Komitee hatte in den Vordergrund gestellt, dass eine gemeinsame Austragung der Olympiade 2032 durch beide Koreas, zum Weltfrieden beitrage. Vor dem Hintergrund der festgefahrenen innerkoreanischen Beziehungen scheint das Interesse des IOC an dem Konzept aber nachgelassen zu haben.





In der gemeinsamen Erklärung des Gipfeltreffens in Pjöngjang im September 2018 hatten sich Süd- und Nordkorea darauf geeinigt, für eine gemeinsame Ausrichtung der Olympischen Spiele 2032 zu kooperieren. Seit dem gescheiterten USA-Nordkorea Gipfel in Hanoi im Februar des darauffolgenden Jahres kam jedoch der Austausch zwischen beiden Koreas zum Erliegen. Auch die Bemühungen um eine gemeinsame Austragung der Olympiade ließen stark nach.