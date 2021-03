US-Major-League-Spieler Choo Shin-soo zurück in Südkorea

ⓒ YONHAP News

US-Major-League-Spieler Choo Shin-soo ist in die südkoreanische Profiliga KBO-League zurückgekehrt.





Die Shinsegye-Group, die den KBO-Verein SK Wyverns übernommen hat, verpflichtete den Baseball-Profi für ein Jahresgehalt in Höhe von 2,7 Milliarden Won, etwa 2,43 Millionen US-Dollar. SK Wyverns hatte Choo im April 2007 über ein Nominierungsverfahren für ausländische Spieler ausgewählt. Das Team hatte damit ein Vorkaufsrecht für den Spieler, sollte Choo in die heimische Liga zurückkehren wollen.





Eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Shinsegye Group sagte, dass sich das Unternehmen seit der Entscheidung, einen Baseballverein zu übernehmen, um Choo Shin-soo bemüht habe. Choo habe auch Angebote von Mannschaften der Major-League bekommen, sich aber eine Rückkehr in die KBO gewünscht.





Choo sagte, er habe sich stets danach gesehnt, in der Heimat zu spielen und den letzten Abschnitt seiner aktiven Karriere in Korea zu verbringen. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt für die Rückkehr gewesen. Der Schlagmann hat vor, einen Teil seines Jahresgehalts für einen guten Zweck zu spenden. Konkrete Pläne werde er mit dem Verein besprechen.





Bei seiner Ankunft in Korea am Donnerstag sagte Choo, er könne es nicht glauben, nach 20 Jahren wieder zurückgekommen zu sein. Er sei sehr gespannt und voller Erwartung. Die Trennung von seiner Familie, die in den USA geblieben ist, sei ihm sehr schwergefallen. Er habe aber seiner Familie versprochen, zu zeigen, dass es die richtige Entscheidung war. Er könne es kaum erwarten, den Fans zu begegnen und er wolle sein Bestes für den Erfolg der Mannschaft geben. Bedauernd äußerte sich Choo darüber, dass er sein letztes Spiel in der Major-League wegen Covid-19 ohne Publikum absolvieren musste.





Choo Shin-soo spielte in der Major-League für Cleveland Indians, Cincinnati Reds und zuletzt bei Texas Rangers.