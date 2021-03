Mamamoo veranstaltet erfolgreich Fantreffen

Die koreanische Girlgroup Mamamoo hat ihr erstes Fantreffen im neuen Jahr mit großem Erfolg hinter sich bringen können. Am 21. Februar wurde das Event mit dem Titel “Best friend, Best travel! MOOMOO TOUR” veranstaltet.

Die Mitglieder dieser Gruppe begrüßten ihre Fans mit pfiffigen Kommentaren. Sie sagten, dass sie es sehr bedauern würden, ihre Fans nicht vor Ort treffen zu können. Aber diese Reise sei so konzipiert, dass man angenehm an einem beliebigen Ort mit dabei sein könne. Ohne Geldwechsel, ohne Reisepass und ohne Landkarten. Mit diesen Worten begannen sie ihr Event und sangen zuerst das Lied “Travel”. Es folgten Lieder wie “Dingga”, “Destiny”, “Good Night” und weitere. Die einzelnen Mitglieder verwandelten sich dann in Reiseleiter und stellten jeweils einen bestimmten Ort vor. Oder besser gesagt, die bestimmten Orte waren jeweils Programme, in denen zum Beispiel die Fans Fragen zu den einzelnen Mitgliedern beantworten mussten oder ein kleines Konzert veranstaltet wurde. Die Fans waren begeistert von diesem kreativen Fantreffen.

Als alle vorbereiteten Nummern absolviert waren, versprachen Künstler und Fans einander, sich bald wieder bei einem richtigen Treffen zu begegnen.