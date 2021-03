Mitglieder von BTS auch solo konkurrenzfähig

ⓒ Big Hit Entertainment

Auch mit Beginn des neuen Jahres will die Beliebtheit von BTS einfach nicht nachlassen.

Gruppenmitglied Jungkook wurde schon vier Jahre in Folge von allen K-Pop-Stars in der Suchmaschine Google am meisten eingegeben. Das ist wohl ein Beweis dafür, dass dieser Künstler sehr beliebt ist. Daher hat das US-amerikanische Medium All K-Pop verkündet, dass Jungkook von BTS weltweit der beliebteste von allen K-Pop-Stars sei und das schon seit vier Jahren. Dies beweise eben Google.

Aber nicht nur Jungkook, sondern auch V von BTS sorgt derzeit für Aufsehen. Sein Solsong “Inner Child” wurde eigentlich schon vor einem Jahr veröffentlicht. Aber es kam am 21. Februar auf Platz eins der US-iTunes Top Song Charts. Damit hat V es geschafft, gleich zwei Solosongs auf Platz eins dieser Charts zu bringen. Es ist das erste Mal für einen koreanischen Solo-Künstler. Dieses Lied “Inner Child” ist im Album vom 21. Februar 2020 “Map of the Soul: 7” enthalten und V hat bei der Komposition mitgewirkt.