ATEEZ auf US-Twitter am fünfthäufigsten erwähnt

Die globale Beliebtheit von ATEEZ wird immer größer. Die Liste der im letzten Jahr auf Twitter in den USA am häufigsten erwähnten Musiker wurde veröffentlicht. Demnach kam ATEEZ auf Platz fünf. Am meisten wurde über BTS, dann Kanye West, Beyonce und Drake getwittert.

Aber nicht auf Twitter sind die Sänger gefragt, sondern auch von Forbes und Rolling Stones wurden sie genauestens beleuchtet.

Ateez wollen in Kürze ein neues Album auf den Markt bringen. Nach dieser Ankündigung haben sie jüngst zwei Millionen neue Follower bei Twitter verbucht.