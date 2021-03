Jeong Sewoon gibt Forbes-Magazin Interview

ⓒ STARSHIP ENT

Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes hat jüngst ein Interview mit dem Sänger Jeong Sewoon geführt und dieses am 15. Februar veröffentlicht.

Forbes meinte, dass Jeong als talentierter Solosänger sein Spektrum stets erweitere. Die Lieder vom letzten Jahr “Say Yes” und “In the Dark” hätten gut gezeigt, dass Jeong Sewoon nicht nur ein Sänger, sondern auch ein guter Komponist ist. Denn er hat bei der Komposition und Produktion dieser Lieder mitgewirkt.

Jeong Sewoon war in zwei Casting-Shows aufgetreten und hat dabei die Gelegenheit genutzt, sein Talent in den Vordergrund zu rücken. Er wolle immer versuchen, nicht nach dem gleichen Muster zu arbeiten. Manchmal versuche er, die Melodie zuerst zu schreiben. Ein anderes Mal nehme er sich den Liedtext zuerst vor. Auf die Frage, welches Lied Jeong persönlich am meisten mögen würde, antwortete er, dass es “Be a fool” sei.

Er finde, dass die Musik eine große Kraft besitzen würde, irgendetwas zu bewegen. Daher wolle er Musik machen, die ohne weiteres gehört werden könne, wenn man Musik brauche. Nach seinen erfolgreichen Aktivitäten mit seinem ersten regulären Album, wollen er sich weitere Inhalte ausdenken, mit denen er seine Fans erfreuen könne.